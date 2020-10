Inicia programa de saneamiento “Mercado Limpio 2020 Segunda Etapa” en la ciudad capital

-En una suma de esfuerzos, el municipio de Oaxaca de Juárez y SAPAO realizarán el desazolve y limpieza del sistema sanitario de 13 mercados

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de octubre del 2020.- Con la finalidad de mantener en condiciones de saneamiento adecuadas el drenaje sanitario de los mercados públicos, el municipio capitalino y los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), iniciaron el programa de saneamiento “Mercado Limpio 2020”, informó la directora general del Organismo Operador, Laura Vignon Carreño.

La funcionaria pública detalló en entrevista, que de manera coordinada con el Municipio se realizarán trabajos de saneamiento, limpieza y desinfección del sistema de alcantarillado que se ubica al interior de los mercados públicos de la zona metropolitana.

Indicó que como parte de estas acciones que se han puesto en marcha para el beneficio de la ciudadanía oaxaqueña, este programa ha iniciado con labores correspondientes en el Mercado Zonal de la Noria, en donde personal de la oficina de alcantarillado realizó los trabajos de desazolve necesarios.

Asimismo, dijo que esta dependencia colabora en este programa de “Mercado Limpio 2020” con personal humano y equipo hidroneumático, este último, permite realizar la limpieza adecuada de las tuberías, alcantarillas y rejillas que forman parte del drenaje.

“Este programa de saneamiento es una suma de esfuerzos con el municipio de Oaxaca de Juárez, el cual, permitirá realizar la limpieza de 13 mercados que se ubican en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña”, señaló.

Mencionó que entre los mercados que integran el calendario de labores de limpieza, se encuentran el de la Noria, Candiani, Venustiano Carranza, La Cascada, Santa Rosa, Las Flores, IV Centenario, la Merced, Paz Migueles, Sánchez Pascuas, 20 de Noviembre, Benito Juárez e Hidalgo.

Finalmente, Laura Vignon Carreño aseguró que SAPAO continúa trabajando en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, con la finalidad de dar continuidad a la mejora de los servicios que ofrece el Organismo Operador, para el beneficio de las familias oaxaqueñas.

