Hay 397 municipios en Oaxaca sin decesos por COVID-19

-Contabilizan los SSO 194 casos nuevos y cuatro defunciones por COVID-19

-Adultos mayores con diabetes, los más afectados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de septiembre de 2020.- De acuerdo con la plataforma de seguimiento de casos COVID-19 a nivel nacional, Oaxaca es la entidad con el mayor número de municipios sin registro de decesos a causa del virus, así lo informó el subdirector general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago.

Destacó que este 6 de octubre el 69.6% del territorio oaxaqueño se encuentra sin letalidad a causa del nuevo coronavirus, es decir, 397 municipios de los 570 no han notificado fallecimientos en sus pobladores por complicaciones de la enfermedad viral.

El funcionario explicó durante el corte epidemiológico de la pandemia, que este martes se sumaron a las estadísticas cuatro defunciones, para un total de mil 483 muertes desde que inició la contingencia sanitaria, siendo Valles Centrales, la Jurisdicción Sanitaria con más reportes al acumular 723 perdidas fatales.

Seguido del Istmo con 281, Tuxtepec con 245, Mixteca con 110, Costa con 79 y la Sierra con 45, aseveró el funcionario.

Detalló que el virus ha sido especialmente mortal en el género masculino, el cual ha concentrado a la fecha de corte 67% de los fallecimientos divididos por sexo; en tanto que, por edad la incidencia más alta se ubica en las personas mayores de 65 años con 668 notificaciones.

Siendo la comorbilidad más frecuente la diabetes, presente en 39.3% de los decesos; seguida de la hipertensión arterial con 37.4%, obesidad 25.7% y 6.7% insuficiencia renal, aseveró Matus Santiago.

Asimismo, señaló que a la fecha se han confirmado 17 mil 707 casos acumulados de COVID-19 en la entidad, 194 más que ayer, estos últimos en 58 municipios, siendo Oaxaca de Juárez la zona con mayor concentración de contagios, principalmente por presentar características como alta densidad poblacional.

Especificó que los municipios que presentaron diagnósticos nuevos en las últimas 24 horas son principalmente: Oaxaca de Juárez con 71 casos, Santa Lucía del Camino con 11, Santa Cruz Xoxocotlán con 10, Santa María Jalapa del Marqués con siete, así como Santa María Huatulco y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con seis cada uno, por mencionar algunos.

Agregó que se han notificado siete mil 675 personas que han salido negativos a la prueba para la detección de la enfermedad, 680 son casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 15 mil 527 se han recuperado y hay 697 casos activos.

Enfatizó que de las personas positivas a COVID-19, por tipo de atención tres mil 575 fueron hospitalizados y 14 mil 132 han sido ambulatorios, siendo el grupo de edad con la incidencia más alta de contagios el de 25 a 44 años con un global de ocho mil 096 pacientes.

En tanto a la red hospitalaria, dijo que hoy los centros médicos COVID-19 en Oaxaca presentaron 35.1% de ocupación de camas, cifra que representa el 41.8% respecto a camas con ventilador y 23% a terapia intensiva.

Exhortó a la población que en caso de requerir salir al espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol.

Finalmente, reconoció la loable labor del ejercitó de Salud, quienes han estado trabajando incansablemente en la primera línea de batalla contra el virus, protegiendo a las y los oaxaqueños.

