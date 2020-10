Fotógrafos exponen la multiculturalidad de Loma Bonita, Oaxaca

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Mediante una serie de fotografías, 2 talentos de la lente originarios de Loma Bonita Oaxaca, expusieron la multiculturalidad de este rinconcito Oaxaqueño.

Fue el pasado sábado 3 de octubre que Héctor Munguía y Yolanda Portugal, decidieron plasmar en varias imágenes parte de la vida, sus mujeres y la diversidad cultural de Loma Bonita.

Héctor, el más joven de este equipo de trabajo, lleva tan solo 8 meses tomando fotografías y se unió en este proyecto a Yolanda Portugal, con más de 5 años de experiencia en el tema.

El objetivo de las fotografías, fue mostrar su multiculturalidad a través de las dinámicas sociales diarias, con un toque de sus trajes típicos; los cuales mencionan que nacieron como parte de las distintas expresiones de cultura que llegaron al municipio de Loma Bonita Oaxaca, así como también el cultivo de la piña.

De esta manera, recorrieron lugares icónicos de la ciudad, de sus calles y con la ayuda de 2 bellas mujeres originarias de Loma Bonita, Jemima Camacho y Luisa Aquino, lograron plasmar sus ideas que quedarán guardadas para la historia.

“Las piñas, la música, nuestra gente trabajadora, ahí está Loma Bonita, siempre alegre luchona, hoy, decidimos que la cultura que se proyecta en nuestros trajes típicos, fuera visible y tangible, en nuestra dinámica social, con la gente que está ahí a diario.”, escribió Héctor Munguía en sus redes sociales.

Desde la esquina donde venden los clásicos jugos de piña, el carro que transportan la fruta, hasta el campo donde la cultivan, podremos ver en las imágenes que hasta el momento han sido bien aceptadas por la gente, quienes mencionan es un trabajo distinto y cultural.

La serie total de fotografías podrán encontrarlas en las redes sociales de Héctor y Yolanda: “Munguía Photography” y “Loma Bonita ayer y hoy”.

