Entregan seguro a familiares de ex regidor de Loma Bonita, que fue asesinado

-Es el segundo seguro de vida que entrega el Presidente Municipal



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de haber sido asesinado el entonces regidor de Loma Bonita Osar López Jiménez, el pasado 24 de junio, este miércoles el Presidente Municipal Raymundo Rivera, dio a conocer que dará a su familia un seguro de vida.



Explicó que el cheque se le entregó a la familia y que el recurso será depositado a una cuenta bancaria, posteriormente los familiares lo van a recibir de manera pausada para evitar algún tipo de delito contra la familia.



Y es que fue el pasado 24 de junio, cuando el concejal Óscar López Jiménez, conocido como “El Oso”, que se desempeñaba como regidor de ecología estaba en una obra, cuando fue asesinado, anteriormente el regidor ya había sido detenido sin embargo nunca dio declaraciones al respecto.



Así mismo, el Presidente informó que no es la primera vez que se le entrega un seguro de vida, ya que en días pasados se le entregó a familiares de una policía municipal, que perdió la vida mientras se encontraba laborando.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario