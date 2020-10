Conforma MC, comisiones operativas; rumbo al próximo proceso electoral

-Ya suman 3 municipios en donde tienen estas comisiones



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que en Valle Nacional, el coordinador estatal de la comisión operativa de MC, Ricardo Coronado Sanginés, asegurara que obtendrán el triunfo en el próximo proceso electoral, en estos momentos se encuentran visitando la región para conformar las comisiones operativas.



Durante el fin de semana instalaron el comité de San Lucas Ojitlán, en donde será Rafael Felipe Castillo, quien estará al frente de este proyecto, con la finalidad de buscar ganar el próximo proceso electoral, pero a su vez tienen la responsabilidad de seguir sumando a este partido político.



El ahora responsable de esta comisión, aseguró que trabajarán de la mano con la gente, comunidades y las cinco secciones que conforman San Lucas Ojitlán, así como los ejidos, agencias municipales y sus islas.



De igual forma, se integró la comisión en San Miguel Soyaltepec misma que es presidida por Uriel Ventura Ronquillo, a quien le encomendaron caminar rumbo al próximo proceso electoral.



Y es que tras la posible renuncia de Marcos Bravo, la dirigencia estatal se ha enfocado en conformar estas comisiones, siendo 3 las que ya se tienen y lo que buscan es que sea 11 en la región de la Cuenca.



Durante estas reuniones, el coordinador estatal de la comisión operativa de MC, Ricardo Coronado Sanginés, siempre está acompañado de Jesús Morales, delegado distrital, Gina Bautista Dávila y María Luisa Vallejo, militantes ciudadanas de MC y Octavio Santana Flores, presidente de Fhucup.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario