Avanzan SEP, IEEPO y magisterio en la segunda etapa de atención de incidencias administrativas

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal señaló que en la reunión de trabajo se avanzó en la construcción de acuerdos conjuntos

Comunicado

Ciudad de México. 7 de octubre de 2020.- En un marco de diálogo constructivo, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa desde el inicio de su administración, con la participación del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, se realizó la décimo quinta mesa tripartita con representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Esteban Moctezuma Barragán; así como por la dirigencia magisterial.

En la reunión de trabajo se avanzó en la construcción de acuerdos conjuntos para crear las condiciones de solución a las incidencias administrativas, lo que contribuye a crecer juntos en el sector educativo en Oaxaca, señaló el Director General del IEEPO.

Por parte de la SEP estuvieron presentes el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Óscar Flores Jiménez; la directora general del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), Lucía Aimé Castillo Pastor y el director general de Planeación, Seguimiento y Administración de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), Julio Elizarrarás Andrade.

Asimismo, como representantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), intervinieron el secretario general de la gremial, Eloy López Hernández; el secretario de Organización, Genaro Martínez Morales y el secretario de Finanzas, José Carlos López Alonso.

En el encuentro se acordó la agenda para el calendario de pagos únicos de incidencias administrativas, la regularización de las claves E2403 y E2405 y la cobertura presupuestal para dar continuidad a la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena. Además, se inicia el análisis para el procedimiento de basificación y la reubicación salarial de los trabajadores de la educación que desde hace muchos años no se ha realizado.

Como parte de los avances a las solicitudes del magisterio oaxaqueño, este año se realizó la contratación de la totalidad de egresados normalistas de la generación 2017-2018, quienes bajo procesos administrativos transparentes, siguiendo la normatividad vigente fueron asignados a sus centros de trabajo.

También, en el mes de junio se aplicaron 100 millones de pesos para cubrir los pagos únicos a docentes, luego de que en casi cinco años no habían procedido por la Reforma Educativa anterior y se asignaron 543 claves presupuestales para la regularización de maestras y maestros, las cuales se encontraban en el mismo rubro de incidencias administrativas.

Para continuar con el diálogo y encaminar las acciones de mejora en el sector educativo, este jueves ocho de octubre, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador con autoridades de la SEP, presidirá una mesa de trabajo con el magisterio, donde estará presente el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal en representación del Gobernador Alejandro Murat.

