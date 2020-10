Aprueba Cabildo más de 60 mdp para obras, apoyos al campo y a la vivienda en Tuxtepec

-“Fortalecemos el propósito de llevar beneficios a todos los sectores del municipio”, afirma el Presidente Noé Ramírez Chávez

Tuxtepec, Oaxaca.- El Cabildo que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, aprobó una inversión de 48 millones 764 mil 315 pesos con 14 centavos, para la construcción de 48 obras públicas en los rubros de pavimento, drenaje sanitario, agua potable, guarniciones y banquetas, drenaje pluvial, electrificación y techados de espacios de usos múltiples; además de 11 millones 108 mil 200 pesos para 72 acciones de desarrollo rural y 1 millón 995 mil 30 pesos para 500 estufas ecológicas en apoyo a la vivienda.

Al hacer uso de la voz, el Presidente Noé Ramírez Chávez, afirmó que con estas obras que se desarrollarán se busca mejorar la calidad de vida de las colonias y comunidades beneficiadas, al ser estas de infraestructura básica y las acciones están encaminadas a incrementar la producción del campo, así como a mejorar las viviendas de las personas que viven en pobreza.

En la primera Sesión, correspondió al Director de Obras Públicas Municipales, Alfonso Clara Ortela, hacer la presentación de la propuesta de las obras que se contemplaron en este tercer paquete, quien explicó a los ediles que de las 48 obras, 40 serían cubiertas al 100% con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio 2020, con inversión de 35 millones, 817 mil 968 pesos con 87 centavos.

Se realizarán 4 obras con mezcla de recursos del FISMDF por la cantidad de 4 millones 205 mil 472 pesos con 27 centavos y recursos que resultaron del rendimiento financiero que se genera en la cuenta productiva del FISMDF 2020, por un monto de 2 millones 500 mil pesos; 2 obras con inversión de recursos 50%-50% del FISMDF con inversión de 1 millón 631 mil 185 pesos y los correspondientes al programa PRODDER por una cantidad similar que la Comisión Nacional del Agua retribuye como subsidio e incentivo por haber cumplido con el pago del derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales.

Así como 2 obras de drenaje sanitario en coinversión 37.5%-62.5% con recursos del FISMDF por la cantidad de 1 millón 110 mil 189 pesos y recursos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales por una cantidad de 1 millón 850 mil 315 pesos de la retribución que CONAGUA hace a esta Administración, por el pago oportuno del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación.

Detalló que de estas 48 obras se edificarán 14 de pavimentación con una inversión de 13 millones 651 mil 595 pesos con 76 centavos, 10 de drenaje sanitario con una erogación de 8 millones 835 mil 865 pesos con 12 centavos, 4 de agua potable con un monto de 6 millones 751 mil 456 pesos con 87 centavos, 4 de guarniciones y banquetas que tendrán un costo de 5 millones 117 mil 433 pesos con 88 centavos, 2 canchas y espacios de usos múltiples con inversión de 4 millones 017 mil 186 pesos con 15 centavos, 2 techados en los que se ejecutarán 3 millones 271 mil 546 pesos con 69 centavos, 4 obras de guarniciones y banquetas por un monto de 2 millones 919 mil 875 pesos con 84 centavos, 2 de electrificación con erogación de 2 millones 544 mil 744 pesos con 92 centavos, 2 de drenaje pluvial para las que se aportarán 919 mil 109 pesos con 91 centavos, así como una inversión de 717 mil 500 pesos para la construcción de sanitarios en instituciones educativas.

Durante la segunda Sesión de Cabildo, el Director de Desarrollo Social, José Manuel Rangel González, expuso la necesidad de apoyar con estufas ecológicas a familias ayudando con ello a evitar la desforestación, enfermedades respiratorias y contribuir a mejorar el medio ambiente, propuesta aprobada por los concejales, quienes dieron su anuencia para la realización de 500 acciones de equipamiento de estufas ecológicas para el mejoramiento de la vivienda, con una inversión de 1 millón 995 mil 30 pesos, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Mientras que en la tercera Sesión de Cabildo, el Director de Desarrollo Rural, Iván Alí Elías Domínguez, ofreció a los ediles una exposición de la importancia que tienen en este tiempo de pandemia, apoyar al sector productivo del campo, una vez concluida su argumentación, el cuerpo edilicio aprobó una inversión de 11 millones 108 mil 200 pesos en apoyo al sector agropecuario para la compra de espacio, maquinaria, construcción de abrevaderos y equipo comunitario a financiarse con recursos del FISMDF 2020, en beneficio de mil 188 productores de 72 localidades del municipio de Tuxtepec.

