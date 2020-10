Antorchistas exigen justicia por asesinato de tres personas en Yosoñama

-Piden la intervención directa del gobernador, ante la falta de interés de la SEGEGO por resolver el conflicto



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron en las instalaciones de casa oficial, debido a que el lunes pasado se presentó un hecho violento en el que lamentablemente perdieron la vida tres personas, estas muertes se dieron por el conflicto que existe entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama.



El dirigente de la organización Dimas Romero González pide que el Gobernador del Estado Alejandro Murat intervenga para solucionar, asimismo comentó que meses atrás comentaron que en caso de que la autoridades no intervinieras, continuarían presentándose actos violentos como el ocurrido este lunes 5 de octubre.



Agregó que uno de los principales factores por los cuales se continúan registrando este tipo de incidentes, es el poco interés de las autoridades por resolver los conflictos agrarios que prevalecen en la entidad, como ejemplo mencionó la masacre que se registró el San Mateo del Mar, en dónde perdieron la vida quince personas.



Señaló que grupos de poder al amparo de la ley, lograron que se les otorgaran documentos de propiedad sobre terrenos con una superficie de mil 700 hectáreas que han poseído y trabajado desde hace décadas los comuneros de Santo Domingo Yosoñama.



Cabe mencionar que en su momento la Secretaría General de Gobierno a cargo de Héctor Anuar Mafud, informó que el problema había quedado resuelto, sin embargo el dirigente de Antorcha Campesina dijo que la realidad desmiente esa información, aunque aclaró que ha habido la atención, misma que no ha sido suficiente.



Asimismo indicó que le han pedido a las autoridades que se hagan recorridos de seguridad, petición que no ha sido atendida, incluso mencionó que cuando se registró este hecho violento, la Guardia Nacional y los peritos no quisieron hacer su labor de investigación, evidenciando que los grupos de poder en la zona no dejan que las autoridades hagan su trabajo.

