Ante 3 días de bloqueo, en manos de la SEGEGO toma de caseta caracol en Tuxtepec

-Informan que es en la capital en donde están atendiendo el conflicto

-Manifestante advierten que no se quitarán hasta que haya respuestas a sus demandas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles se cumplen casí 72 horas de la toma de la caseta del puente caracol en Tuxtepec, ante esto el Coordinador de Atención Regional en la Cuenca, Víctor Virgen enfatizó que este problema está en manos de la Secretaria General de Gobierno (segego), y lo están atendiendo en la ciudad de Oaxaca.

Agregó que los manifestantes ya advirtieron que se van a retirar del bloqueo hasta que haya respuestas a sus demandas, las principales es la renuncia del Fiscal General Rubén Vasconcelos y el esclarecimiento de la muerte del líder de CODECI Catarino Torres Pereda.

Dijo además, que el Gobernador Alejandro Murat ya exhortó a los manifestantes a retirarse y con esto no seguir afectando a terceros, ya que son miles de automovilistas que han resultado afectados durante estos últimos días, mismos que tienen que buscar rutas alternas para llegar a su destino.

El municipio de Tuxtepec no es el único afectado en el estado con bloqueos de organizaciones, también son otras regiones en donde los bloqueos están desquiciando a los ciudadanos.

Cabe hacer mención que en el mes de febrero se conformó el consejo por la paz y la civilidad, con la finalidad de acordar acciones para evitar que Tuxtepec continuara siendo rehén de organizaciones que con bloqueos y tomas de oficinas afectaban la economía y paz social del municipio, sin embargo hasta el momento no han actuado.

