Alrededor de 10 colonias de Tuxtepec, afectadas con “apagones”

-En las últimas dos semanas los apagones han sido frecuentes, sin embargo la CFE no ha informado a que se deben



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En las últimas dos semanas en las redes sociales, varios ciudadanos han externado su molestia debido a los “apagones” que se han presentado en el municipio de Tuxtepec, dejando por unos segundo sin energía eléctrica a los tuxtepecanos.



Estos cortes se han reportado en la mañana y no son uno o dos, en ocasiones han sido hasta cuatro, lo que afecta a las familias del municipio, ya que los apagones son cuando la mayoría de los estudiantes están tomando sus clases en línea, y lo que provoca que en ocasiones no las puedan continuar.



Algunas de las colonias en donde se han reportado estos problemas son en la centro, la ex normal, la Lázaro Cárdenas, el Progreso, las Limas, el Fraccionamiento Lomas Altas, así como el fraccionamiento Geo, y otros que están cerca, además de la María Luisa, en la Santa Fe, así como en el Paraíso.



A pesar de que estos apagones se han dado en las últimas semanas, hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha informado el motivo de estos cortes de energía, pero además tampoco ha informado de los trabajos, con la finalidad de que los ciudadanos estén preparados.

