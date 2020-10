Zócalo de Oaxaca convertido en auténtico basurero al aire libre

-Las organizaciones que se mantienen en plantón son los principales generadores de basura

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- En un auténtico basurero se ha convertido el zócalo capitalino, debido a la gran cantidad de basura que generan las organizaciones que mantienen un plantón en ese lugar, además de que el área de limpia pública del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no se ha llevado los desechos.

En las jardineras se puede apreciar basura y excremento, así como botes de basura tirados, situación que provoca malos olores en este lugar emblemático y visitado por turistas en la capital oaxaqueña.

En varios puntos del zócalo de la ciudad de Oaxaca se encuentran montones de basura que los manifestantes generan, quienes se mantienen en ese lugar a pesar del riesgo que representa ante la posibilidad de la caída de otro árbol, pues las autoridades han dado a conocer que estos árboles tienen plagas.

Las organizaciones que actualmente se encuentran en plantón desde hace varios días son el frente 14 de junio, sol rojo y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), además de los desplazados de la región triqui, quienes llevan años viviendo frente a palacio de gobierno.

Cabe mencionar que en el zócalo se puede ver una concentración de personas, que sumado a los manifestantes, representa un foco de contagio de Covid, pues algunas personas no están respetando las medidas sanitarias como mantener la sana distancia o el uso de cubre bocas.

