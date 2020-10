Se registran 13 contagios nuevos de COVID-19 y cuatro decesos; hay 579 casos activos en la entidad

-Suman los SSO 17 mil 513 casos acumulados a COVID-19

-La anemia es un síntoma en la que el médico va a determinar su tratamiento y abordaje hospitalario

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de octubre de 2020.- La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, dio a conocer que al corte epidemiológico de este lunes 5 de octubre se han registrado, 13 casos nuevos de COVID-19, sumando 17 mil 513 contagios acumulados en la entidad.

La funcionaria destacó que se han notificado 25 mil 861 casos, de los cuales 7 mil 594 han sido negativos, hay 754 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 15 mil 455 se han recuperado, y lamentablemente se contabilizan cuatro defunciones este lunes, sumando mil 479 decesos de manera acumulada.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 11 mil 691 casos confirmados y 720 defunciones, Tuxtepec mil 726 y 245 fallecimientos, Istmo mil 715 y 281 muertes, Mixteca mil 197 y 110 defunciones, Costa 775 y 78 decesos, Sierra 409 y 45 defunciones.

Los 13 contagios nuevos se distribuyen en 11 municipios de la entidad, siendo los que mayor número de casos presentan, el de Oaxaca de Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec con dos casos; el resto un caso.

Señaló que hay 579 casos activos, siendo la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales la que registra 385, Mixteca 101, Tuxtepec 31, Sierra 28, Costa 18 e Istmo 16.

Añadió que de las mil 479 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 666, 356 y 208 respectivamente. Por sexo, 985 han sido hombres y 494 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, hoy se registró un 35.3% global, de los cuales el 41.7% sin ventilador y 23.5% con ventilador.

En su intervención la hematóloga pediatra adscrita al Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”, Nuria Citlalli Luna Silva, impartió el tema: “Anemia en niños”, en la que detalló que es un síntoma y no una enfermedad definida, por lo que el médico va a determinar la causa de ésta, si es progresiva o si requiere una referencia a un especialista.

Mencionó que para medir la anemia en niños y niñas se determina a través de un estudio de biometría hemática, en el que se revisan los niveles de eritrocitos, hemoglobina o hematocrito.

Agregó que el médico va a determinar a través de signos como palidez -que es una coloración blanquecina de la piel- si esta cansado, disminuye su actividad física, tiene sueño, o factores de riesgo como desnutrición, ser prematuro, presenta alimentación baja en hierro o vitaminas y a través de un estudio en sangre.

Finalmente, dijo que el motivo para acudir a un hospital, es si el niño tiene anemia acompañado de otros padecimientos como el que este creciendo su hígado, el vaso, o si el niño o niña tenga dolor en las piernas, presente fiebre durante más de siete días de forma constante, esto “nos estaría orientando hacia patologías de tipo maligna, por lo que en el hospital de la niñez oaxaqueña se cuenta con la especialidad pediátrica en caso de requerirla”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario