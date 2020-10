Por inoperancia de Unidad de Atención de Delitos a Periodistas, gremio y Consultoría Jurídica firman convenio de colaboración

-El objetivo es que los periodistas cuenten con asesoría legal al momento de iniciar una demanda por agresión al momento de realizar su trabajo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El estado de Oaxaca se ha caracterizado por ser uno en dónde más se agrede a periodistas y a pesar de que existe la Unidad Especializada de Atención de Delitos contra Periodistas para atender este tipo de delitos, poco y nada se ha hecho al respecto, por ello la Consultoría Jurídica M. y A. firmó un convenio de colaboración con asociaciones de periodistas.



El Presidente de esta consultoría Raúl Ángeles Villalobos, comentó que muchas de las agresiones hacia periodistas quedan impunes ante la falta de asesoría legal para poder elaborar de manera correcta la demanda y por esta razón es que se firmó el convenio de colaboración con la Asociación de Periodistas de Oaxaca A.C. (APO), Asociación de Periodistas de la Información Policiaca (APIP), así como con periodistas independientes.

Por su parte Ángel Gutiérrez Sumano, integrante de la APO, dijo que este convenio tiene como propósito fincar las bases hacia el gremio periodístico, para que existe un acompañamiento certero y legítimo ante las instancias de gobierno que tienen abandonado al gremio, incluso mencionó que las fiscalías no funcionan y un claro ejemplo es que desde la sociedad civil se impulsan este tipo de iniciativas.



Agregó que desafortunadamente la creación de la Unidad Especializada no ha cumplido con la aplicación de justicia hacia los reporteros que han sido agredidos, además de que se han encontrado con las puertas cerradas para la atención del gremio en distintas ocasiones que se han presentado agresiones.



El reportero de notas policiacas Tomás Martínez, vio de buena manera la firma de este convenio de colaboración, pues la mayoría de los periodistas desconocen cómo se debe integrar una carpeta de investigación y que a raíz de esto se encuentran con una serie de irregularidades e inconsistencias que hacen que los casos no avancen o incluso que sean desechados.



La integrante del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO) María Antonieta Velásquez Chagoya, dijo a los periodistas que cuentan con el instituto como un aliado, para obtener información de calidad.

