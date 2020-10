Pese a evidencias, Salomón Jara niega reclamos de militancia

-En tono irónico refirió que “hay amor entre la militancia”

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que hay videos en dónde es evidente los reclamos que le hacen, el Senador Salomón Jara negó que le hayan reclamado, incluso en un tono irónico dijo que hay “amor entre la militancia” y que es trabajo del presidente de MORENA en la entidad el encargado de atender a la militancia.

Y es que en días pasados el Senador visitó el municipio de San Pedro Mixtepec en la costa y Huajuapan de León en la mixteca, en ambas reuniones hubo personas que le reclamaron de fomentar la división al interior del partido, a pesar de estas evidencias, Jara Cruz negó que le hayan reclamado.

El Senador dijo que en Oaxaca están nerviosos el PRI, Murat y los que siempre se han sentido dueños de Oaxaca, por ello piensa que eso les pesa mucho, a ellos les dijo que la entidad ya cambió, pues ahora México tiene un presidente que trabaja y que pone el ejemplo.

En cuanto al proceso interno para la renovación de la presidencia y secretaría general de MORENA, comentó que el partido saldrá fortalecido, pues no existen grupos o tribus al interior, debido a que no lo permiten los estatutos, sin embargo en Oaxaca es señalado de querer controlar el partido con gente de su estructura.

Finalmente dijo no estar de acuerdo con el proceso de renovación que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo respetará el resultado de las encuestas que realizó el Instituto Nacional Electoral.

