Organizaciones se manifiestan en Fiscalía de Oaxaca, exigen justicia por asesinato de líderes

-Cumplen más de 24 horas con bloqueos en distintos puntos de la entidad



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El frente de organizaciones se manifestó este martes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir justicia por el asesinato de líderes sociales, de los cuales algunos están por cumplir diez años sin que hasta el momento se haya dado con los autores materiales e intelectuales.



Esta acción y el mantener los bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, forma parte de la lucha que han emprendido las organizaciones desde este lunes, los bloqueos que continúan activos son en la carretera federal 200 en Pinotepa Nacional, en la carretera 175 en Miahutlán de Porfirio Díaz.



También está activo el bloqueo en la carretera federal 131 a la altura de la desviación a Santa Cruz Mixtepec, en la supercarretera a la altura de la entrada a Asunción Nochixtlan, en la carretera federal 190 entrada al mismo municipio de Nochixtlan, así como en la carretera federal 175 a la altura del crucero del aeropuerto y mantienen la toma de la caseta de caracol en Tuxtepec.



Las demandas que plantean son el esclarecimiento y castigo a los responsables del Crimen cometido en contra de Catarino Torres Pereda el 22 de octubre del 2010 en la Ciudad de Tuxtepec, los asesinatos cometidos en Contra de Adrián Carmona Cantera e Israel Ramos Ruiz el 21 de febrero de 2017, en Ozolotepec.



Así como el asesinato cometido en contra de Eligio Ramos Ruiz el 21 de octubre de 2017 en Ozolotepec, el feminicidio cometido en la persona de Yesenia Sánchez San Pablo, el día 15 de noviembre de 2017, la violación a la niña Ofelia Carmelita Chávez Hernández, el esclarecimiento y castigo a los culpables del atentado contra la casa y familiares del Dirigente de CODECI-AR, perpetrado la madrugada del 26 de octubre del 2019, en la comunidad de Santo Domingo Teojomulco.



También piden solución a las agresiones cometidas el 3 de abril del 2017, por el grupo paramilitar antorcha campesina, en la comunidad de san Miguel Tetepelcingo, Jamiltepec, Oaxaca, el despojo y robo con violencia a mujeres indígenas artesanas el día 24 de agosto de 2017 en San Miguel Tetepelcingo, Jamiltepec, Oaxaca.



Así como el cumplimiento de medidas cautelares a favor de los defensores de derechos humanos Abel Ramos Ruiz y Josías Ramos Ruiz de la organización social Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur COCISS, por parte del estado y repuesta al secuestro y extorsión en agravio del C. Joel Torres Hernández e hijo en la carretera, Huaxpaltepec y Cubitán, Jamiltepec, Oaxaca.



Hasta el momento el gobierno del estado no ha intervenido o buscado un acercamiento con estas organizaciones para que sean liberados los bloqueos carreteros, mismos que han causado molestia en los automovilistas y población en general.

