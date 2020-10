Ofrecerán créditos a comerciantes lomabonitenses para reactivar economía

-Estos serán a través de BanOaxaca



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en los últimos meses el comercio de Loma Bonita se vio afectado por las bajas ventas, éstos podrán ser beneficiados con créditos a través de BanOaxaca, y con esto reactivar la economía de este municipio de la región.

El Asesor de la regiduría de Desarrollo Social y Económico Roberto Rodríguez Domínguez, informó que será en esta oficina en donde reciban la documentación, además de que será el comerciante que determine cuánto va a solicitar, todo basado en su capacidad de pago, por lo que esperan que sea varios los comerciantes que ingresen su documentación.



Por su parte el Responsable del Enlace de los créditos José González, dijo que dependiendo del monto que solicitarán los comerciantes de este municipio, es la cantidad de requisitos que deben de presentar.

Agregó que están manejando 3 tipos de créditos, que son el de covid 19, juntos construimos el cambio y el programa de impulso, y los montos van a variar dependiendo la necesidad del comerciante y los diversos créditos que soliciten.



Una vez que ingresen su documentación, se espera que en un mes aproximadamente se vea el resultado de las gestiones y por lo tanto así se vea el circular de dinero en este municipio.

Los créditos ha sido una solicitud de los comerciantes, debido que en los últimos meses tuvieron pocos ingresos, aunado a esto que algunos cerraron por no sobrevivir a la contingencia.



