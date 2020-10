Llega cuerpo de Casandra a su casa; a 5 meses de su desaparición

-El 6 de mayo salió a una entrevista de trabajo y no regresó con vida

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 6 de mayo, Casandra Ramírez Salomón salió de su casa a una cita de trabajo, días después a través de una ficha de búsqueda sus familiares pedían ayuda para localizarla, desde ese día habían perdido contacto con ella, y este martes 5 meses después, el cuerpo fue entregado a su familia.

La familia de Casandra, desde el primer momento que desapareció se enfocó en buscarla, sin perder la esperanza, lo único que sabían era que la habían citado para una entrevista de trabajo en una tienda ubicada en Hacienda Real, desde ese momento y hasta la fecha, fueron meses de búsqueda y angustia.

En su andar, se unieron a familiares de Itzel y Fátima, otras jóvenes que habían desaparecido en meses anteriores, exigiendo justica, pidieron a las autoridades que hicieran su trabajo y así dar con el paradero de esta joven madre; y fue el 11 de junio, cuando una noticia consternó a los Tuxtepecanos, pues se confirmaba la detención de un posible responsable de la desaparición de esta joven.

Días después, el 16 de junio, personal de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, conformó el hallazgo de una fosa, en donde había un cuerpo y restos óseos, en ese entonces no se confirmó la identidad de las víctimas, suponiendo que se trataba de Casandra, la última joven que había desaparecido.

Meses más tarde, el pasado 25 de agosto, la Fiscalía les notificaba que según los resultados de ADN, en un 90% se confirmaba que uno de los cuerpos era de Casandra Ramírez Salomón, por lo que le hicieron pruebas a sus hijas, para confirmar al 100% este resultado, y este martes los restos le fueron entregados a su familia quienes la velaron para después darle cristiana sepultura.

Casandra era madre de 2 menores de edad y lo que veía como una oportunidad de trabajo, se convirtió en un calvario para la familia, ya que no regresó con vida a su casa; por este feminicidio y otras desapariciones se han realizado marchas, manifestaciones, pero sobre todo se ha levantado la voz por diversos grupos, todos exigiendo justicia y que se detenga la violencia contra las mujeres en Tuxtepec, en especial por las que aún no aparecen como Itzel González y Fátima Moreno Palacios.

