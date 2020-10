Lanza Congreso campaña de logros “Justicia e igualdad para Oaxaca”

-Destacan leyes y adiciones ley en materia de salud, igualdad de género, pueblos indígenas, desarrollo en infraestructura y economía.

Comunicado

San Raymundo Jalpan,Oax. 06 de octubre de 2020. Bajo la premisa de que un congreso democrático no solo debe representar la pluralidad y la diversidad, sino que debe ser transparente en sus funciones, responsable por sus acciones, y, debe ser un espacio público dispuesto al escrutinio y la participación de la ciudadanía, la Diputación Local, emprendió una campaña de difusión a través de diferentes medios de comunicación, denominada “Justicia e Igualdad para Oaxaca”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, indicó que la idea central de esta campaña es que los beneficiarios de los trabajos parlamentarios: las oaxaqueñas y oaxaqueños, conozcan sus derechos y los avances logrados desde el Congreso del estado.

En la Campaña, denominada “Justicia e Igualdad para Oaxaca” los congresistas plasman las nuevas leyes y modificaciones legislativas a través de los ejes rectores de: Salud, educación, pueblos indígenas, justicia, igualdad de género, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo en infraestructura y economía.

En materia de igualdad de género, destacan: la aprobación de la Ley Olimpia en Oaxaca; con la que se sanciona la violencia digital hasta con ocho años de cárcel, además de la tipificación del delito de agresiones con ácido y el acoso sexual callejero, el cual se sanciona hasta con cuatro años de prisión, además, la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación.

A fin de evitar la violencia política, el Congreso de Oaxaca se convirtió en la cuarta entidad en aprobar la minuta enviada por el Congreso de la Unión para reformar la Constitución federal en materia de paridad de género y garantizar el acceso de mujeres a cargos de alto nivel, entre otras.

En materia de salud, se difunden las acciones realizadas ante el gran desafío social que ha representado el covid-19 para Oaxaca. Destacan la donación de un mes de salario de cada una de las y los diputados del Congreso Local y la aprobación de la reforma de ley que obliga al Ejecutivo a entregar un bono al personal médico que hace frente a la actual pandemia.

Otro de los logros en los que enfatiza en la campaña “Justicia e Igualdad para Oaxaca”, es el reconocimiento de la consulta como derecho colectivo de los pueblos indígenas , con la aprobación de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas, para el Estado de Oaxaca .

También destaca la adición al Artículo 20 Bis a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se prohíbe la venta, distribución a menores de edad de comida chatarra y bebidas azucaradas.

De igual forma las acciones a favor del medio ambiente como: la reforma a Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíbe en Oaxaca la venta, distribución o uso de botellas desechables de tereftalato de polietileno (PET), así como envases y embalajes desechables de poliestireno expandido (unicel), entre otras acciones a favor de la ciudadanía oaxaqueña.

Cabe mencionar que al menos el 80 por ciento de las reformas y adecuaciones a la ley, han sido promovidas e impulsadas por el grupo parlamentario del partido Morena, que con 26 diputadas y diputados, son mayoría en la 64 legislatura del Congreso Local.

