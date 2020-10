Instalan módulo de vacunación contra la influenza en Tuxtepec

-Llaman a vacunarse para evitar que haya casos en la región

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que se acerca la temporada decembrina, a partir de este lunes se instaló en los bajos del palacio de Tuxtepec, un módulo de vacunación contra la influenza, con la finalidad de evitar que haya casos de esta enfermedad en la región.

El módulo que se instaló este lunes estará hasta el próximo jueves, para aplicar esta vacuna al personal del ayuntamiento pero también a todos los ciudadanos que deseen vacunarse, principalmente los de los grupos vulnerables.

El Jefe de salud Abel Jiménez Gómez, dijo que los módulos estarán de las 9 de la mañana las 2 de la tarde, e hizo un llamado para que principalmente se vacunen a los niños menores de 5 años, a los adultos mayores, a los diabéticos, o aquellos que tengan otro padecimiento y con esto evitar que se enfermen en próximos días, cuando las temperaturas bajen más.

Así mismo, en caso de que alguien no alcance a vacunarse en este módulo, dijo que deben de estar atentos a la calendarización que emita los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y así conocer cuando estarán vacunando en sus centros de salud.

Recomendó seguir con las medidas que ya se vienen aplicando como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el quedarse en casa, el lavado frecuente de manos, y con esto evitar que haya casos de influenza en la región de la Cuenca del Papaloapan.

