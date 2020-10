Inician 300 docentes taller sobre uso de nuevas tecnologías impartido por IEEPO-SEP y el ILCE

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, inauguró las actividades que se impartirán en la modalidad a distancia

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de octubre de 2020.- En las acciones de profesionalización a distancia dirigidas a docentes de educación básica, a nombre gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, inauguró las actividades del taller virtual “Uso de nuevas tecnologías para la educación”, que iniciaron 300 maestras y maestros.

Coordinado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) e impartido a través del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) -organismo de vanguardia y referente internacional en la formulación de políticas educativas-, el taller tiene como objetivo actualizar a las y los asistentes sobre el uso de plataformas educativas virtuales.

En su mensaje de bienvenida a las y los docentes, en presencia del director general del ILCE, Enrique Calderón Alzati y del director de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria (DGDC) y Coordinador Nacional del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Secretaría de Educación Pública, Javier Barrientos Flores, el Director General del IEEPO resaltó que como parte de la capacitación se abordará el uso de talleres, laboratorios digitales y aplicaciones web.

Así también, las y los maestros podrán conocer como transformar los materiales que regularmente utilizan en las clases presenciales, para aplicarlos en línea y realizarán actividades matemáticas, científicas, de lenguaje y comunicativas desde la vida cotidiana, “para reinventarnos en una educación humanista, apoyada en la tecnología”, enfatizó.

Francisco Ángel Villarreal puntualizó que estas herramientas son fundamentales para el logro de los objetivos educativos, ante la contingencia provocada por la propagación del Virus SARS COV-2, pero también, para avanzar en el camino de “reinventarnos por una educación integral que incluya las habilidades que permitan enfrentar en comunidad los retos que se nos presenten”.

Asimismo, el director de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Pública y Coordinador Nacional del Programa Aprendizajes Significativos de Educación Básica (DASEB), indicó que esta estrategia tiene como objetivo impartir enseñanzas de calidad y contribuir en el avance académico de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como contar con docentes fortalecidos.

El Taller “Uso de nuevas tecnologías para la educación”, comprende 40 horas de trabajo en formación con herramientas de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia o semi presencial con un sistema de gestión de aprendizaje en línea. Forma parte de la Jornada Estatal de Capacitación a Distancia 2020-2021: “Herramientas pedagógicas y didácticas ante el reto de la educación a distancia”, en la que participarán 3 mil figuras educativas del estado.

