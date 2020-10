Ferieros retiran juegos mecánicos del zócalo de Oaxaca

-Se desconocen acuerdos, trascendió que serán reubicados en otro predio

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La Unión de Ferieros de Oaxaca empezó a retirar sus juegos mecánicos durante la mañana de este martes, luego de haberse instalado hace un par de semanas, para presionar a las autoridades debido a la falta de apoyos durante la pandemia por Covid.

Hasta el momento se desconoce si hubo algún acuerdo entre ambas partes, pues tanto autoridades como ferieros no han dado a conocer alguna información al respecto, sin embargo trascendió que los ferieros serán reubicados en otro predio.

Y es que de acuerdo a comentarios de los ferieros, no han tenido ingresos durante los días que han permanecido en la Alameda de León, pues son pocas las familias que suben a sus hijos a los juegos mecánicos y es que el riesgo de contagio continúa elevado a pesar de que Oaxaca se mantiene en semáforo amarillo.

Cabe mencionar que los únicos que se retiran son los ferieros, mientras que se mantiene el plantón del Frente Popular 14 de Junio, Sol Rojo y de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), quienes han generado grandes cantidades de basura en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

