Es tiempo de gestiones por el bien de Tuxtepec: Noé Ramírez

-El Presidente Municipal arrancó obras por más de 6 millones y medio de pesos en beneficio de 2 comunidades y 2 colonias del municipio

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el recorrido que llevó a cabo este martes para poner en marcha la construcción de 4 obras públicas, por un monto de 6 millones 794 mil 024 pesos, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, afirmó: “hoy es tiempo de Tuxtepec, es tiempo de la gestión en la búsqueda constante de mejores oportunidades, esa es y será la ruta de mi administración, porque tenemos claro el compromiso con nuestra gente, el compromiso con los tuxtepecanos”.

A temprana hora, el alcalde tuxtepecano llegó a San Francisco Salsipuedes en donde acompañado del agente, Clemente Ronquillo Palacios, dio el banderazo con el que comenzaron los trabajos para la pavimentación de una de las principales vialidades de esta comunidad; mencionó que se tiene un compromiso histórico con esta población que es el de sentar las bases para hacer de Tuxtepec una ciudad cercana, compacta y conectada, equitativa para todos con obras que les den mejor calidad de vida.

En Camarón Salsipuedes, el alcalde de Tuxtepec, puso en marcha igual la pavimentación de una importante calle con una inversión que rebasa el millón de pesos, en beneficio de los 975 habitantes de esta localidad.

En el acto de arranque de esta obra en la que estuvo presente la autoridad auxiliar, Francisco Castillo Merino, el Presidente Noé Ramírez Chávez, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera cercana a la gente, que tienen un presidente de trabajo y lucha constante.

Al continuar con su recorrido, el munícipe arribó a la colonia Buena Vista acompañado de concejales y directores, en donde señaló que una de las prioridades del Gobierno que preside es que la ciudadanía cuente con servicios básicos de calidad y para ello, están trabajando arduamente en la gestión de nuevas obras como la que hoy se pone en marcha, una obra de agua potable que tendrá una inversión de 3 millones 900 mil pesos en beneficio de más de 500 familias de esta colonia, así como de El Escobillal, Los Manantiales del Escobillal y Roberto Colorado.

Siguiendo en su ruta de banderazos, Noé Ramírez, visitó la colonia Los Tules en donde junto al Presidente de este lugar, Humberto Fentanes López, puso en marcha la construcción de una obra de electrificación que beneficiará a más de 50 familias, con una inversión superior a los 800 mil pesos.

Afirmó que cuenta con un Cabildo de gestión y resultados, que busca acercar los servicios básicos a las colonias y comunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que están trabajando en la gestión de nuevas obras de agua potable, red de drenaje, luz eléctrica y pavimentación entre otras más.

Cabe mencionar que en cada una de las comunidades y colonias que visitó, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez recordó que en Tuxtepec al igual que en el mundo entero, “nos encontramos en situación de riesgo por la pandemia de Covid-19 y que no hay que bajar la guardia”.

Comentarios

