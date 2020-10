En San Antonio de la Cal piden salida de Comisionado y se cree un Consejo Municipal

-Mencionan que el TEPJF determinó la creación de un Consejo Municipal y este mandato no se ha cumplido



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de San Antonio de la Cal piden la salida del Comisionado Alfonso Escobar Mateos y que se de cumplimiento a la sentencia emitida por parte de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con cede en Xalapa, Veracruz, el cual establece la creación de un Consejo Municipal.



Explicaron que antes de la designación de Escobar Mateos como comisionado, el tribunal ya había determinado la creación de un Consejo Municipal, que sería el encargado de llevar a cabo la elección extraordinaria en este municipio, situación que dijeron, ya tienen conocimiento el gobierno del estado y el congreso de Oaxaca.



Agregaron que el nombramiento realizado por el Secretario General de Gobierno Héctor Anuar Mafud fue ilegal, además de que el comisionado solo puede estar en funciones por un periodo de sesenta días y no tiene acceso a los recursos de los ramos 28 y 33, por ello piden que se de cumplimiento al decreto de tribunal.



Por esta situación seis secciones del municipio se reunieron para expresar su desacuerdo ante la imposición de un comisionado, que en dos meses no ha podido generar los acuerdos y consensos necesarios para el beneficio de San Antonio de la Cal y quien por el contrario está contribuyendo a que exista ingobernabilidad.



Asimismo denunciaron que Escobar Mateos obedece a intereses del Diputado Local Horacio Sosa Villavicencio, quien aseguran desde el congreso del estado controla y manipula al comisionado de San Antonio de la Cal, no respetando los usos y costumbres de este municipio de los valles centrales.



Finalmente comentaron que están solicitando una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat, para que tenga conocimiento de la problemática y se de una solución al conflicto, pues señalan que el error lo cometió la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), al no acatar el fallo del Tribunal Electoral.

