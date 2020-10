“Delta”, el huracán más poderoso que ha llegado a México en 15 años

Chetumal, Playa del Carmen y Mérida. El huracán Delta fue cobrando fuerza a lo largo de este martes hasta convertirse en un ciclón Categoría 4 que impactará a Quintana Roo en la madrugada de este miércoles en Punta Maroma, al norte de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad.

La fuerza de este huracán no se había visto en los últimos 15 años y podría ser similar a la de Wilma; sin embargo, se prevé que su paso por Quintana Roo sea veloz, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 08:00 horas de este martes fue instalado el comité estatal de Protección Civil. Allí el gobernador Carlos Joaquín González, quien decretó ley seca desde esa hora y hasta que se levante la alerta por el ciclón en Tulum, Cozumel, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas y anunció la evacuación de Holbox, Punta Allen, Punta Herrero, Isla María Elena, Banco Chinchorro, las zonas hoteleras de Puerto Morelos, Cancún y algunas zonas de la ciudad de Cancún y Playa del Carmen.

Los municipios antes mencionados cerraron actividades a la una de la tarde, excepto los supermercados y comercios, que lo hicieron a las 17:00 horas. Cerca de las 11:00 horas fue decretada la alerta roja para el norte de la entidad.

El director de la Conagua, Gabriel López Espinosa, comentó que es probable que la velocidad del ciclón (26 kilómetros por hora) vaya disminuyendo y se mantenga en categoría cuatro, no obstante se espera que sea un huracán peligroso, cuya “fuerza no ha sido vista en los últimos 15 años”.

“Es un huracán poderoso, hace 15 años fue Wilma, es un huracán similar en potencia, que estuvo en tierra demasiado tiempo”, mencionó el gobernador, quien estimó que Delta permanecerá cuando menos unas 12 horas en tierra y luego salga del territorio, entre las 13:00 y 14:00 horas del miércoles.

En la sesión de las 13:00 horas participó el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien dijo que fue instruido por el presidente López Obrador para coordinar los esfuerzos de la federación en apoyo del estado.

“Debemos tomar todas las medidas, es un huracán cuatro, que producirá olas por arriba de los seis o siete metros, que evidentemente obliga a que nos cuidemos todos, lo más importantes es cuidar la vida”, destacó el gobernador Carlos Joaquín González.

La presidente municipal de Benito Juárez; Mara Lezama destacó que 15 años después de Wilma “Cancún está en el ojo del huracán, precisamente a 15 días del aniversario de Wilma. Con Gilberto tardamos tres meses en recuperarnos, con Wilma siete días apenas, esto nos habla de una sociedad que aprende rápido”.

A las 19:00 horas, el mandatario estatal dio a conocer el último pronóstico de Delta, cuya trayectoria se modificó un poco: primero pasará al norte de Cozumel, por Punta Molas, para ingresar al continente por Punta Maroma, entre Playa del Carmen y Puerto Morelos. Ya en tierra viajará sobre Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos.

Delta es un huracán muy extenso, que tiene más de mil kilómetros, con un ojo de nueve kilómetros, lo que hace que sus efectos se sientan hasta Centroamérica, mencionó el gobernador.

“Más que asustar es indicar lo importante que nos debemos cuidar todos. Lo que resta en este momento es permanecer en casa, asegurar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas, resguardar a su familia, a los menores, adultos mayores y personas con discapacidad y hay que estar atentos a los diferentes mensajes que daremos”, mencionó el gobernador.

Destacó que se evacuaron las zonas más vulnerables del estado, entre ellas la isla de Holbox, las zonas hoteleras de Puerto Morelos, Cancún, la zona continental de Isla Mujeres y Punta Allen.

Dijo que debido al diámetro de Delta esperan una afectación en prácticamente todos los municipios del estado; “estamos todos activados, trabajando”, mencionó respecto a las dependencias del gobierno estatal.

El centro de mando de protección civil fue instalado en el palacio municipal de Benito Juárez, donde “recibimos al secretario de Marina, que viene enviado por el presidente López Obrador para responder en las diferentes acciones de la federación”. En este centro se definen los planes de acción a seguir tras el paso de Delta.

Yucatán, también en riesgo

Yucatán se prepara para enfrentar los embates del Huracán Delta Categoría 4, que se esperaba ingresaría a tierra por la costa norte de Quintana Roo durante la noche de ayer y la madrugada de hoy miércoles, según informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Debido a los efectos del meteoro varias localidades como: El Cuyo, Las Coloradas, Río Lagartos, San Felipe, Dzilam de Bravo y Telchac Puerto, tuvieron que ser evacuadas.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ordenó por medio de un video en sus redes sociales, la suspensión de labores a partir de las seis de la tarde para Mérida y el resto del Estado, las que se reanudarán hasta nuevo aviso. Sin embargo, los supermercados y farmacias estuvieron operando hasta las 10 de la noche del martes, recibiendo una gran cantidad de gente que se volcó masivamente a realizar compras de pánico.

El Sistema Nacional de Protección Civil estableció una Alerta Roja para el noreste de Yucatán, en los municipios de: San Felipe, Río Lagartos, Panabá, Buctzotz, Sucilá, Espita, Calotmul y Tizimín.

El mandatario estatal recorrió y verificó personalmente las acciones de evacuación a los refugios destinados para tal efecto, al tiempo que aclaró que no se descartaba evacuar más municipios y comunidades con el paso de las horas.

Vila Dosal hizo un llamado a la población solicitando que evitaran las salidas innecesarias y que tomaran todas las precauciones posibles, “especialmente tomen en cuenta la pandemia del Coronavirus que sigue vigente, motivo por el cual todos deben portar cubrebocas al salir a la calle y observar todas las medidas de higiene y sana distancia”.

Indicó, además, a los ciudadanos la necesidad de mantenerse informados únicamente por los canales de las dependencias oficiales, evitando difundir rumores o información no verificada.

El gobernador recordó que las medidas recomendadas por Protección Civil en caso de huracán son las siguientes: conservar la calma y permanecer atento a la información meteorológica oficial; quitar o podar árboles que puedan significar un peligro; proteger vidrios y ventanas con cinta adhesiva en forma de cruz y fijar o guardar objetos que puedan ser lanzados por el viento; limpiar azoteas y desagües, canales y coladeras; identificar el albergue temporal más cercano y la ruta para llegar a él; almacenar alimentos, agua potable y artículos para emergencias como linternas de baterías; guardar documentos importantes de toda tu familia en bolsas de plástico; y armar un botiquín de primeros auxilios.

A quienes tuvieron que evacuar sus viviendas o comunidades a brindar la máxima colaboración posible, “pues de lo que se trata es de protegerlos y de ponerlos a salvo en los albergues que ya están listos para operar”, exhortó.

Este martes por la mañana, el Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III-E en su fase de “Auxilio”, iniciando la evacuación de pobladores de Las Coloradas, San Felipe y Río Lagartos.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación del Estado (Segey) también suspendió las clases en todas sus modalidades y todos los niveles hasta nuevo aviso.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) informó a la población derechohabiente del estado que el personal administrativo y médico de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Unidades Médicas Rurales (UMR), Hospitales Generales Regionales (HGR) y Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) laborarán de manera normal.

