Cumple CODECI A.R., 24 horas en caseta del Puente Caracol en Tuxtepec

-Su principal demanda es el esclarecimiento de la muerte del líder de CODECI

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras iniciar movilizaciones este lunes en el municipio de Tuxtepec, este martes la organización CODECI A. R. cumplió 24 horas con la toma de la caseta del puente caracol, afectando a miles de ciudadanos que de manera diaria pasan por el lugar.

La exigencia principal de CODECI A.R es la de exigir el esclarecimiento de quien fuera hermano de los líderes de esta organización, Catarino Torres Pereda, a quien asesinaron el pasado 22 de octubre del 2010 en sus oficinas.

Así mismo, con mantas piden la renuncia del Fiscal General Rubén Vasconcelos, a quien responsabilizan de ser el impulsor del terrorismo en el estado.

La toma de la caseta del puente caracol, está afectando a todos los automovilistas que desean pasar por el lugar, y quienes tienen que pasar por la caseta de la comunidad de Papaloapan, para poder ingresar a Tuxtepec o en su caso salir.

A pesar de que en su momento Gaudencio Torres Pereda líder de CODECI, aseguró que no realizarían movilizaciones por la contingencia, esta otra organización CODECI A.R. sí se está movilizando por la muerte de Catarino, hermano de los líderes de esta organización Bertha y Juan Torres Pereda.

FOTO: El Flechador Del Papaloapan

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario