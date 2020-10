A casi un mes del fallo del TEEO, toma protesta regidora en Santa Lucía del Camino

-En su momento el edil tomó protesta a Marcela Chávez González a pesar de que era ilegal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- A unos días de que se cumpla un mes de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) determinó revocar la designación de Marcela Chávez González como Regidora de Reglamentos y Ordenanzas del municipio de Santa Lucía del Camino, el Presidente Municipal Dante Montaño Montero tomó la protesta de ley a Yuliana Carolina Pérez Cortés en dicho cargo.

El pasado once de septiembre el Tribunal Estatal Electoral determinó revocar la designación de Marcela Chávez González, pues dicha designación fue ilegal y a pesar de ello el edil de Santa Lucía del Camino le tomó la protesta de ley, por ello este lunes asumió la regiduría Yuliana Pérez Cortés, de acuerdo al veredicto de TEEO.

Cabe recordar que cuando el TEEO dictó esta sentencia, Marcela Chávez González informó en conferencia de prensa que defendería sus derechos político-electorales, pues consideró que la decisión del tribunal fue parcial, pues tomó en cuenta el principio de “prelación”, el cual no debe aplicarse en caso de un concejal fallecido.

Otro dato que hay que destacar, es que Marcela Chávez González era suplente de Yuliana Pérez Cortés y a pesar de esta situación, Montaño Montero decidió tomarle la protesta de ley, aún cuando cinco regidores se inconformaron por la decisión tomada por el edil, motivo por el cual en su momento Pérez Cortés acudió al TEEO, quien resolvió a su favor.

