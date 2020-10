Tribunal Electoral cancelará encuesta para renovar dirigencia de MORENA: Mario Delgado



-En su cuenta de twitter filtró un presunto proyecto de sentencia, en el que se estaría cancelando la encuesta

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de su cuenta de twitter, el Diputado Federal Mario Delgado, publicó un presunto proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que se estaría cancelando la encuesta para elegir a la nueva dirigencia nacional de MORENA.

El twitt que realizó el legislador federal es el siguiente: Circula ya un proyecto de sentencia en donde mañana el @TEPJF_informa tirará la encuesta para la dirigencia de #Morena. Al parecer resultaron ciertas las presiones externas para evitar que la gente decida en nuestro movimiento. Se confirma: “Mucho pueblo para tan poco dirigente”.

En la publicación el Mario Delgado subió imágenes del documento en el que “la Sala Superior concluye que, al haber resultado fundados los motivos de disenso, lo procedente es revocar el procedimiento de renovación de dirigencias llevado a cabo por el INE. Como se ha puesto de manifiesto, los lineamientos y la convocatoria para ellevar a cabo la encuesta organizada por el INE han tenido una serie de inconsistencias, errores y omisiones que violentan el principio de certeza y no garantizan condiciones equidad para las y los militantes que participaban en la encuesta”.

Por tal motivo se estima que no existen condiciones para continuar con el proceso de renovación de la dirigencia nacional, asimismo el documento manifiesta que “se pospone la realización de la encuesta abierta hasta en tanto concluya el proceso electoral 2020-2021, tomando en cuenta lo ordenado por este Tribunal Electoral en los precedentes antes referidos”.

