Queremos mujeres más sanas, más fuertes; este mes cuidémonos a nosotras mismas: IMM

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 5 de octubre de 2020. El Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, da continuidad a lo planeado en el Eje I del plan estatal de desarrollo 2016-2022 “Oaxaca incluyente con desarrollo social”, implementado durante su administración.

Por ello, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, en compañía de la coordinadora de las Unidades Móviles del estado, Nallely Hernández García; el director general del Sistema DIF Oaxaca, Christian Holm Rodríguez y el secretario de Salud del Estado, Donato Augusto Casas Escamilla, dieron a conocer que durante este mes de octubre, 34 ultrasonidos portátiles recorrerán todo el estado.

Los ultrasonidos portátiles serán distribuidos de la siguiente forma, ocho estarán en las delegaciones del Sistema DIF, 12 más en las jurisdicciones de salud del estado, 11 en las unidades móviles del estado, así como en el Centro Penitenciario Femenil Tanivet.

“Lo más importante, platicarles que este estudio no duele, que este estudio se lo pueden realizar mujeres a partir de los 20 años, y que, en caso de que detectemos alguna alteración, serán canalizadas para realizarse una mastografía. El Gobernador y yo queremos mujeres más sanas, más fuertes; este mes cuidémonos a nosotras mismas”, finalizó la presidenta honoraria de este organismo asistencial, Ivette Morán de Murat.

Cabe destacar que en el mes de octubre, se celebra en todo el mundo el “Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama”, en el que se hace especial énfasis en su conciencia, detección, atención, tratamiento y cuidados oportunos. Es importante señalar que el cáncer de mama se encuentra más presente en mujeres, y se cataloga dentro de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres.

