Pese al alza de insumos, panaderos de Santa Fe mantendrán mismo precio

-Señalaron que la situación actual, no está para seguir dañando más la economía de las familias de esta región.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- A pesar de que los insumos han aumentado hasta en un 30% su precio, panaderos de Santa Fe y la Mar aseguran que seguirán manteniendo el mismo precio, pues señaló Marcelo Luis Hernández propietario de la panadería “Arianna” quien durante más de 30 años se ha dedicado a este oficio, que la situación actual no es para dañar aún más la economía de las familias, por lo que dijo que no habrá aumento de este producto al menos durante las festividades del día de los muertos.

Y es que reconoció que productos tan importantes como la harina, el azúcar y el chocolate han disparado su precio, algo que pega directamente a los panaderos de esta región que han tenido una merma en sus ventas debido a la pandemia que azotó esta zona, sin embargo indicó que se tiene que hacer un esfuerzo para reponerse económicamente, aun así, dijo que manteniendo el precio del pan es la única forma de que el cliente regrese nuevamente a adquirir estos productos.

Explicó que es en esta temporada donde a los panaderos les va bien en las ventas y ganancias, debido a la cotización del producto durante las fiestas de los fieles difuntos y previo a ello, por lo que espera que en estas fechas los panaderos pueden recuperarse de las pérdidas que han registrado durante todo el año.

Señaló que además de la reactivación económica en Santa Fe y la Mar, también se generan los empleos temporales, al activarse otros hornos que solo laboran esta temporada y donde se les da oportunidad a muchos jóvenes para que, aprovechando su ausencia en las aulas, puedan realizar algo productivo para llevar el sustento a sus hogares.

De esta manera invitó a la ciudadanía a que visiten los hornos de piedra y leña de Santa Fe y la Mar, donde disfrutarán del pan artesanal hecho por los panaderos de esta comunidad, por lo que añadió que las visitas en estos lugares es algo que motiva a los mismos panaderos, además de disfrutar de este producto recién salido del horno.

