Noé Ramírez arranca obras por más de 13 millones de pesos en Tuxtepec

-“Aún en medio de la pandemia, avanzaremos con paso firme para lograr juntos el municipio que todos queremos”, enfatizó

Tuxtepec, Oaxaca.- “Aún en medio de esta pandemia, en Tuxtepec avanzaremos con paso firme para lograr juntos el Tuxtepec que queremos”, afirmó el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, al encabezar el arranque de 3 obras públicas del segundo paquete y la pavimentación del tramo El Acuyo-Puente El Caracol, en el bulevar Bicentenario, con una inversión total de 13 millones 716 mil 013 pesos con 48 centavos.

En este día el alcalde tuxtepecano dió el banderazo de inicio para la construcción de las ampliaciones de la red eléctrica en las comunidades de Rancho Nuevo Jonotal, Buena Vista Río Tonto y la colonia El Progreso con una inversión de 3 millones 073 mil 899 pesos con 59 centavos provenientes del Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Así también, la pavimentación del tramo El Acuyo-Puente El Caracol, en el bulevar Bicentenario, en donde se erogarán 10 millones 642 mil 13 pesos con 89 centavos, obra financiada con recursos del Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 2020.

Atendiendo las recomendaciones de salud y guardando la sana distancia para protegerse del Covid-19, Noé Ramírez Chávez dio el arranque de los trabajos, el cual fue atestiguado por los mismos beneficiados en cada uno de los asentamientos humanos que visitó este lunes.

“Tenemos un compromiso con ustedes, y hoy lo estamos reflejando, continuaremos trabajando para que esto funcione, y funcione bien para todos, mi único objetivo es servirles”, afirmó el alcalde.

Comentó que estas obras que inician serán de gran beneficio para todos los habitantes y de las colonias favorecidas y que se construyen gracias al equipo que ha hecho con todo el Cabildo que lo ha apoyado para impulsar el desarrollo del municipio y el bienestar de la gente.

Externó que lo más importante de cumplir las solicitudes de los ciudadanos es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio, “vamos a continuar transformando a Tuxtepec en un municipio de prosperidad y tenemos el compromiso de continuar dando resultados porque nuestra gente se lo merece”, expuso el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez.

Así también en cada una de las localidades que visitó para el arranque de las obras de este segundo paquete, el Presidente Municipal de Tuxtepec hizo el llamado a la población para continuar con las medidas de

prevención para evitar que se siga propagando el virus del Covid-19, pues dijo que si bien los casos positivos y las muertes son menos en comparación a los meses de julio y agosto que fue cuando el municipio estuvo en el punto más alto, hoy no debemos bajar la guardia y unidos continuar la lucha contra el nuevo coronavirus para que pronto se pueda avanzar a lo que han llamado la Nueva Normalidad.

Cabe mencionar que los eventos de inicio de obras, el munícipe Noé Ramírez Chávez estuvo acompañado por las autoridades auxiliares de las comunidades y colonias favorecidas, quienes le brindaron su apoyo, confianza y agradecieron la autorización de las obras que iniciaron este día y que serán de beneficio para los vecinos de sus localidades y del desarrollo del municipio de Tuxtepec.

