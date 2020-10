No había certeza para militancia en proceso de renovación de dirigencia nacional de MORENA: Flavio Sosa

-Además señaló que la izquierda en México está paralizada desde que AMLO llegó a la Presidencia de la República

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Para Flavio Sosa Villavicencio dijo que no había certeza para la militancia en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de MORENA, pues el proceso que estableció el INE fue un mecanismo abierto a la población en general, quienes en su mayoría no conocen la vida interna del partido.

En entrevista con Martha Anaya del Heraldo de México, Sosa Villavicencio comentó que los partidos, incluyendo a MORENA, no dejan de ser élites y no se involucran demasiado en la vida interna del partido, incluso mencionó que la cultura democrática apenas empieza a permear en la población.

Asimismo el ex dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), comentó que desde que López Obrador asumió la Presidencia de la República, la izquierda en todo el país está detenida, incluso dijo que el discurso del Presidente no es el mismo que en el 2006 y 2012, permitiendo que el movimiento se amplíe al grado de aceptar la unión de empresarios.

Sosa Villavicencio comentó que el movimiento encabezado por López Obrador se fue construyendo con el paso de los años, siendo una de sus bases el movimiento estudiantil de 1968, en dónde la izquierda pretendía impulsar una democracia basada en el socialismo y comunismo.

Agregó que al no tener los resultados que se pretendían, se creó una alianza desde un punto de vista nacionalista y revolucionario que se formó dentro del mismo PRI y que estaba encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, el propio Andrés Manuel López Obrador, Efigenia Martínez y Yeidckol Polevnsky.

