Modernizarán tramo carretero de la entrada a Tuxtepec

-Con una inversión de más de 10 mdp sustituirán el asfalto por concreto hidráulico



Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. -La tarde de este lunes el presidente municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez en compañía del sector hotelero y restaurantero, dieron el banderazo de arranque de la obra denominada, Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el boulevard Bicentenario en el tramo Puente Caracol – El Acuyo.



Con un desarrollo de más de dos kilómetros, es una obra que será gestionada con recursos de Caminos y Puentes Federales de ingresos y servicios conexos (CAPUFE) ejercicio 2020, en donde se busca generar una vialidad amplia y generar también una primera buena impresión del municipio.



Esta obra que en años pasados fue iniciada por el ex presidente Eviel Pérez Magaña, hoy fue retomada por el edil Noé Chávez para concluir el boulevard Bicentenario, esperando que esto aliente a más gente a que visite el municipio y reactivar así los sectores que fueron afectados por la pandemia.

