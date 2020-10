Gestionarán unidad médica, para realizar mastografías a mujeres lomabonitenses



-La Presidenta del DIF pidió a las mujeres autoexplorarse

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Presidenta del DIF de Loma Bonita María del Carmen Escalante, dio a conocer que están gestionando ante el gobierno estatal que arribe una unidad a este municipio, y así valorar a las mujeres para detectar a tiempo esta enfermedad.

Esta gestión la están realizando, sin embargo en caso de que no se logre contar con esta unidad para el municipio de Loma Bonita, pidió a las mujeres autoexplorarse y así en caso de detectar alguna anomalía en uno de sus senos, acudir al doctor y así puedan a tenderse a tiempo, y no sumar cifras de mujeres con cáncer de mama.

Es importante señalar que en México, representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres; en los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.

Así mismo, la Presidenta del DIF informó que entre otros de los programas que se gestionaron en el DIF fue el de testamentos, con el que se apoyó a 21 familias de este municipio.

