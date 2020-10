Ex trabajadores no dieron los resultados, por eso fueron despedidos: Presidente de Tuxtepec

-Dijo que estos cambios se dan en todas las administraciones y que por el momento desconoce de cuantos son los trabajadores que fueron despedidos



Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo, algunos ex trabajadores del ayuntamiento de Tuxtepec denunciaron haber sido despedidos de manera injustificada, ante esto el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez dio a conocer que estos cambios se dan porque no dieron los resultados.



Agregó “lo que se anda buscando siempre es que los trabajadores estén comprometidos con el pueblo de Tuxtepec, darles resultados, darles buena atención, darle esa atención que como pueblo merecemos, ellos al no dar los resultados, pues tenemos que buscar perfiles”.



Dijo que estos cambios se dan en todas las administraciones y que por el momento desconoce de cuantos son los trabajadores que fueron despedidos, y que están evaluando el rendimiento de quienes siguen dentro del gobierno municipal, para saber si seguirán en el puesto.



Así mismo, enfatizó que están buscando los mejores perfiles, para ocupar estos cambios que se están dando “hay que darle el beneficio de la duda y el resultado que nos van a dar espero que sean pronto”.



Abundó que están en su derecho de exigir su finiquito y que las áreas como recursos humanos y el área jurídica para atenderlos.



Y es que este domingo ex trabajadores del DIF denunciaron que fueron despedidos de manera injustificada, además de que procederían legalmente, aunado a esto la ex Directora del DIF Lissete Alegría Oseguera aseguró que no fue notificada y que su despido pudo ser porque se negó a despedir a 5 personas del DIF en plena continencia.

