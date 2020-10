Ex dirigente del MULT en Oaxaca, crea nueva organización llamada UNDECI

-Rufino Merino Zaragoza, dirigente de la UNDECI dijo que el MULT no tiene un proyecto definido, pese a haber dirigido durante muchos años a esa organización

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Rufino Merino Zaragoza, quien renunció hace algunos meses a la dirigencia del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT), presentó este lunes su nueva organización denominada, Unión Democrática de Pueblos y Comunidades Indígenas (UNDECI), esto luego de que le pidieron que continuara en la lucha social.

El anuncio se hizo en la plaza de la danza, a unos metros dónde hace seis meses Rufino Merino anunció su renuncia al MULT, en el evento estuvo respaldado por personas que lo han seguido desde que pertenecía a la dirigencia del MULT, la UNDECI se suma a la larga lista de organizaciones sociales que existen en el estado de Oaxaca.

Sin embargo comentó que el MULT no tiene un proyecto definido, mientras que la UNDECI tiene una ruta trazada bajo los ideales de Heriberto Pazos, la cual es sacar a los pueblos adelente y sobre eso van a trabajar desde esta nueva organización, cabe mencionar que Merino Zaragoza fue dirigente del MULT durante varios años.

Fue el pasado 19 de septiembre, cuando en una asamblea se decidió anunciar la creación de esta nueva organización, la cual seguirá la ruta de la gestión y la lucha de los pueblos indígenas, así como comités de vecinos, que requieran del apoyo ante la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y federales.

Cabe mencionar que del MULT han surgido diversas organizaciones sociales, encabezadas por personas que en su momento formaron parte de la dirigencia, en el caso de Rufino Merino, afirmó que fue una persona cercana de Heriberto Pazos, fundador del MULT y quien lamentablemente fue asesinado hace diez años, por ello dijo que desde la organización seguirá con las enseñanzas de Pazos Ortiz.

Asimismo comentó que el hecho de que muchas organizaciones hayan salido del MULT, no implica que haya diferencia entre ellos, pues cada una de ellas tiene sus propios objetivos y el de la recién creada UNDECI, buscarán ayudar a los sectores más desprotegidos.

