Doris Arellano lanza su nueva colección de tenis pintados a mano inspirados en el “Día de Muertos”

-Anteriormente fue todo un éxito con la edición “Guelaguetza” y fue por eso que retomo la idea para seguir conservando y llevando nuestras tradiciones

Tuxtepec, Oaxaca.- La pintora Tuxtepecana Doris Arellano lanzó este lunes su nueva colección de tenis pintados a mano inspirados en el “Día de Muertos”, una tradición mexicana y que estamos próximos a celebrar.



Doris Arellano comentó a través de sus redes sociales que ya se encuentran elaborando los diseños en los tenis, los cuales destacarán principalmente los colores típicos de esta temporada, además de la muerte o catrina con un toque muy mexicano.



Los tenis artesanales son parte de su nueva colección, la cual anteriormente fue todo un éxito con la edición “Guelaguetza” y fue por eso que retomo la idea para seguir conservando y llevando nuestras tradiciones muy de la mano con la moda en nuestros pies.



En el pasado mes de julio cuando tuvo a la venta la edición de tenis Guelaguetza comentó que se encontraba muy feliz de ver la aceptación que tienen sus productos y sobre todo su arte.



Cada diseño es único y pintura en los tenis es único con el toque especial de la pintora Tuxtepecana, que sigue cosechando éxitos con sus exposiciones y galería de artes.



Será durante este mes de octubre que tendrá a la venta los tenis pintados a manos edición “Día de Muertos” y a la vez la edición “Guelaguetza” para los que se quedaron con ganas de tenerlos. Los podrán adquirir y pedir a través de su página de Facebook “Doris Arellano Art Gallery”.

