Delegado del STPEIDCEO denuncia conflictos al interior del sindicato de cara a renovación de dirigencia

-Dijo que ex dirigentes presionaron a delegados para que lo removieran de la coordinación de delegados en la SSPO



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Delegado Sindical de la Penitenciaría del Estado Orlando Carlos Vázquez Martínez, dio a conocer que existe un conflicto al interior del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), toda vez que lo removieron de la Coordinación de delegados de la SSPO de cara a las elecciones.



Detalló que en días pasados ex dirigentes del sindicato decidieron removerlo de su cargo, para poner delegados afines a ellos, de cara a la renovación de la dirigencia sindical, para ello hicieron que varios delegados votaran a favor de este movimiento, a pesar de que fue electo para estar en la coordinación. de delegados de la SSPO.



Agregó que su remoción es legal, pues la coordinación no está reconocida por el sindicato, aún cuando esto se logró por medio de una lucha democrática, en la que los trabajadores votan para elegir a su coordinador de delegados, no obstante aclaró que la forma en que se dio este movimiento no fue legal.



Mencionó que durante el tiempo que estuvo en su cargo nunca hubo atrasos en el pago de los trabajadores, incluso durante la actual pandemia, esto dijo, se debió a la buena voluntad por parte del Secretario de Seguridad Pública Ernesto Salcedo Rosales y de la dirección de la Secretaría.



Detalló que existen dos corrientes al interior del sindicato, una es la que actualmente dirige las riendas del gremio, situación que han venido realizando desde hace varios años y quienes se oponen a ese grupo y que buscan llegar a la dirigencia del STPEIDCEO.

