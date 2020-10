Dejan al DIF de Tuxtepec sin personal y sin algunos servicios básicos, denuncia ex directora

-Señala que en las últimas 2 semanas empezaron con el recorte de personal, dejándolos con el mínimo de trabajadores

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la entrega-recepción que realizó la ex Directora del DIF Lisset Alegría Oseguera, denunció que en los últimos días le quitaron al personal sindicalizado, pero además los dejaron sin servicios indispensables a pesar de ser una de las dependencias más importantes.

Explicó que desde hace 2 semanas los dejaron sin personal de limpieza, y solo cuenta con un enfermero, 2 psicólogas y una terapeuta, y en las áreas de psicología y procuraduría no hay nadie porque les quitaron a este personal.

Sin embargo, dijo, que esto no les impidió que las instalaciones estuvieran en buen estado, y negó que estén en total abandono, pues ellos han estado dando algunos servicios.

Aclaró que ella en su momento envió diferentes oficios a las principales áreas del ayuntamiento para que compusieran los vehículos que tienen, y así dar el servicio que la población se merece, sin embargo nunca obtuvo una respuesta positiva.

Aunado a esto, pidió que les enviaran la camioneta para poder vaciar el contenedor de basura y hasta este lunes no se lo habían enviado, “hay un área de pedagogía en donde el plafón se está cayendo”, “no se encuentra en total abandono” puntualizó.

Aseguró que ella está entregando las instalaciones mejores a como se las dieron “lamentablemente no cuento con unas fotos de cómo me entregaron las instalaciones antes, para que ustedes pudieran comparar”, expresó.

En cuanto a la ausencia de la Presidenta del DIF María Luisa Vallejo, puntualizó que se encuentra realizando gestiones.



