Avanza IEEPO en la atención a incidencias administrativas del magisterio oaxaqueño

-Francisco Ángel Villarreal y la directora del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada concretan agenda de atención a temas magisteriales

Ciudad de México. 5 de octubre de 2020.- En seguimiento a lo instruido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, se reunió en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la directora general del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), Lucía Aimé Castillo Pastor.

El encuentro, derivado de las indicaciones giradas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la mesa de atención y seguimiento de temas del magisterio, realizada en Palacio Nacional el pasado jueves 1 de octubre, donde participó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán y representantes del magisterio, se llevó a cabo con el fin de concretar la atención de incidencias administrativas.

Así también, establecer acuerdos en la regularización de las claves E2403 y E2405 y favorecer con ello la situación laboral de las y los trabajadores al servicio de la educación en la entidad.

Participaron en la reunión de este lunes el director de Planeación y Control Presupuestal de la SEP, Raúl Chao Ornelas y el director general de Planeación, Seguimiento y Administración de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), Julio Elizarrarás Andrade.

En este contexto, el Director General del IEEPO expuso que el Mandatario Estatal ha gestionado ante la Federación y con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, las acciones que permitan continuar avanzando en la atención a las solicitudes del magisterio oaxaqueño.

En el mes de junio se aplicaron 100 millones de pesos en Oaxaca para cubrir los pagos únicos a docentes, luego de que en casi cinco años no habían procedido por la Reforma Educativa anterior; además, se asignaron 543 claves presupuestales para la regularización de maestras y maestros y que se encontraban en el mismo rubro de incidencias administrativas.





