Agencia de Candiani señala omisión y olvido en ejecución de obras públicas

-Bloquean con unidades de transporte público retenidas, la avenida universidad y símbolos patrios en la ciudad de Oaxaca

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de la agencia Candiani de la capital oaxaqueña, se manifestaron la mañana de este lunes para denunciar el incumplimiento por parte del gobierno del estado para la realización de una obra que consiste en la rehabilitación de concreto hidráulico, Misael Zárate uno de los vecinos comentó que una parte ha avanzado por insistencia de los colonos.

Además se quejaron que la obra está dañada, pues la calle Emiliano Zapata es utilizada como vía alterna cuando las organizaciones sociales realizan algún bloqueo en esta zona de la ciudad de Oaxaca, por ello es que los vecinos se organizaron para bloquear la avenida universidad en ambos sentidos, para ello los colonos retuvieron unidades del transporte urbano para realizar el bloqueo.

Agregaron que el año pasado el gobierno municipal pavimentó un tramo de cien metros, sin embargo la obra de rehabilitación le corresponde al gobierno del estado, misma que se encuentra detenida, por ello los vecinos se han quejado en diversas ocasiones por el mal estado de las calles de la agencia.

Asimismo comentaron que han tenido reuniones con diversas dependencias estatales sin que hasta el momento les hayan dado una respuesta satisfactoria a sus demandas, incluso le entregaron un documento al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la última visita que hizo a la entidad.

La agencia de Candiani se encuentra muy cerca de los centros comerciales y a pesar de ello sus calles se encuentran en pésimas condiciones, de ahí la insistencia de que la obra se realice, misma en la que se está invirtiendo alrededor de ocho millones de pesos, finalmente dieron a conocer que otro grupo de personas realiza un bloqueo en la avenida Símbolos Patrios.

