Suman 5 muertos y casi 600 mil afectados por ‘Gamma’ en Chiapas y Tabasco

josecardenas.com

La tormenta tropical ‘Gamma‘ ha ocasionado la muerte de cinco personas y alrededor de 600 mil personas afectadas en los estados de Chiapas y Tabasco.

En Chiapas, Protección Civil informó que suman 323 familias afectadas y 525 viviendas dañadas por las lluvias, que también han derivado en derrumbes y deslaves.

Carreteras, alcantarillado y red eléctrica también se han visto dañados. También se desbordaron las Cascadas de Agua Azul.

La madrugada del sábado, dos mujeres y dos niños, integrantes de una familia tzotzil murieron a consecuencia del deslizamiento de una ladera en el municipio de Chamula.

Mientras que las autoridades estatales entregan ayuda humanitaria a las personas afectadas por inundaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en su fase de prevención, evacuando a la población en riesgo a refugios temporales.

En Tabasco, a lo largo del sábado 367 comunidades y 589 mil 536 personas se vieron afectadas por las lluvias, por lo que se habilitaron 28 refugios.

El coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), Jorge Mier y Terán Suárez, informó la muerte de una persona en Jalapa, misma que intentó cruzar a caballo en un lugar que estaba inundado.

Aunque la tormenta tropical ‘Gamma’ ha incrementado los niveles en ríos y presas, el coordinador de PC descartó que puedan desbordar los ríos Grijalva y Carrizal en la ciudad de Villahermosa.

Mencionó que el estado de Veracruz brindó equipo y personal para colaborar en la atención a la población y acciones de rescate. Además, llegará un equipo Vactor para agilizar el desalojo de aguas de los drenajes y calles, así como pipas, vehículos y personal de Puebla, que se unirán a la ayuda enviada por Morelos.

En Tabasco también se desplegaron elementos de la Sedena para evacuar personas y habilitar comedores comunitarios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario