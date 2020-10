Marchan en Oaxaca en favor de López Obrador

-Mencionaron que los integrantes del FRENAA, se niegan a perder sus privilegios y por eso, piden la renuncia de López Obrador

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas marcharon la tarde de este sábado en respaldo del proyecto de la cuarta transformación que encabeza el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, esta marcha fue convocada por el Comité Ejecutivo Municipal de MORENA en Oaxaca de Juárez.

Los simpatizantes y seguidores del mandatario nacional, se concentraron en el Paseo Juárez el Llano y partió rumbo a la Alameda de León, durante al trayecto iban gritando consignas en favor del Presidente de la República, una de las frases que más gritaron fue la de “AMLO presidente, el pueblo te defiende”.

En la convocatoria se pidió a los asistentes el uso obligatorio del cubre bocas, guardar la sana distancia y se hizo énfasis en que la marcha sería pacífica, para manifestar su respaldo a López Obrador, algunas de las personas que hicieron uso de la palabra, dijeron que en esta marcha no había acarreados.

Asimismo se manifestaron en contra de las acciones que han realizado los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA), a ellos les dijeron que son aviadores que se niegan a perder los privilegios que el Presidente de la República le ha quitado a las clases privilegiadas

