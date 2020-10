Encuentran muerto a taquero dentro de su domicilio, en pleno centro de Tuxtepec

-Autoridades se dieron cita para corroborar el hecho sobre la Avenida Libertad

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo fue localizado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en avenida Libertad entre Aldama y Matamoros, a Vicente mejor conocido como “Rulo”, reconocido taquero del centro de la ciudad.

Según los primeros reportes presentaba una herida a la altura del cuello provocada con arma blanca, al parecer desde la noche del sábado ya había fallecido.

Por lo que esta tarde acudieron agentes de investigación y la zona fue resguardada por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, hasta que el servicio funerario se retiró con el cuerpo.

Hasta el momento se desconocen las causas del móvil, si se trató de una riña, asalto o algún problema personal.

