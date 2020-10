El 83% de muertes por COVID-19 son personas mayores de 50 años: SSO

-Los decesos confirmados ascienden a mil 466, mientras los contagios suman 17 mil 422; los casos activos hasta el momento son 782

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de octubre de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, indicó que este sábado 3 de octubre se registraron 17 mil 422 casos acumulados confirmados de COVID-19 -177 más con respecto al viernes- así como mil 466 fallecimientos, un alza de seis decesos en comparación con el corte anterior.

Declaró que de la cifra acumulada de muertes en el estado, 490 eran del sexo femenino y 976 masculino, siendo el 83% mayores de 50 años de edad; del global, el 39.2% tenían diagnóstico de diabetes mellitus, 37.7% hipertensión arterial, 25.8% obesidad y 6.8% insuficiencia renal.

Señaló que a la fecha se han realizado 25 mil 768 pruebas a pacientes con síntomas respiratorios, el número de negativos alcanzó los 7 mil 500 análisis y 846 están en investigación, estos últimos en espera de resultados por laboratorio. Del total de pacientes positivos, al momento se tiene 15 mil 174 personas que se han recuperado del padecimiento viral.

El funcionario dio a conocer que hasta este sábado suman 782 pacientes con la infección en etapa activa, distribuidos en 110 municipios de la entidad, cifra que representa el 19.2% del territorio oaxaqueño, principalmente en Oaxaca de Juárez.

Respecto a la distribución de personas positivas a COVID-19 por Jurisdicción Sanitaria, dijo que 11 mil 647 corresponden a Valles Centrales, mil 719 a Tuxtepec, mil 708 al Istmo, mil 167 a la Mixteca, 774 a la Costa y 407 a la Sierra; de la cifra global tres mil 525 fueron hospitalizados y 13 mil 897 cursaron el padecimiento en aislamiento domiciliario, realizando los protocolos de sanidad establecidos por el sector Salud.

El director de Atención Médica anunció que la red hospitalaria en la entidad reportó el 35.4% de ocupación para pacientes con complicaciones de la patología infecciosa, el 40.5% corresponde a camas sin ventilador y 25.7% con asistencia ventilatoria.

Finalmente, recordó a la población que durante el semáforo epidemiológico amarillo el uso del cubrebocas es obligatorio en espacios públicos, además se debe reforzar las acciones de lavado frecuente de manos con agua y jabón y la sana distancia; proteger principalmente a la población de riesgo y en la manera de lo posible la encomienda continúa siendo “quédate en casa”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario