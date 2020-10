Despidos de personal del ayuntamiento de Tuxtepec fue injustificado: Ex trabajadores

-La directora del DIF Lizzete Alegría Oseguera, comentó que en su caso nunca fue notificada de su salida

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Lizzete Alegría Oseguera, quien hasta este 3 de octubre se desempañaba como directora del DIF de Tuxtepec, denunció que en ningún momento le notificaron que ya no estaría al frente de la institución y que se enteró por medio de las redes sociales y medios de comunicación.

Agregó que en ningún momento el Jefe de Recursos Humanos Gilberto Gutiérrez Marquez le notificó que ya no estaría en la dirección del DIF, por ello cuestionó que si esta área del ayuntamiento contará con dos directoras, calificando como arbitraria la decisión de hacer los cambios sin previo aviso.

Asimismo comentó que desde el inicio de la pandemia, el DIF laboró con el mínimo de personal, cuidando en todo momento que se aplicaran las medidas de prevención sanitaria para evitar contagios de Covid, en ese tiempo añadió, desempeñaron labores que no correspondían a sus funciones, para cubrir los espacios vacíos del personal que fue enviado a confinamiento.

En la conferencia de prensa que ofrecieron en el kiosco del parque Benito Juárez, también estuvieron presentes personal de otras áreas que también fueron despedidos de manera arbitraria, la mayoría mujeres, quienes dijo la hoy ex directora del DIF, contaban con su salario para llevar el sustento a sus familias.

Uno de los motivos por los cuáles fueron despedidos, es por la falta de recursos, en ese sentido Alegría Oseguera comentó que el ayuntamiento al igual que las empresas deben contar con un subsidio para poder pagar el salario del personal, incluso dijo que varios de los hoy ex trabajadores, terminaron la quincena y al día siguiente fueron despedidos. además mencionó que no los están liquidando conforme a lo que establece la ley.

El abogado que representa a los ex trabajadores Elioenai Azamar Ortiz, informó que acudirán a las instancias correspondientes para que se le paguen los salarios caídos a estas personas, así como la parte que les corresponde del aguinaldo, así como proceder de manera legal contra esta violación a los derechos laborales.

Finalmente Alegría Oseguera comentó que en su momento le pidieron que despidiera a cinco trabajadores del DIF, situación a la que se negó al no tener las facultades para realizarlo, incluso mencionó que en dos días despidieron a diez trabajadores del DIF sin previo aviso.

