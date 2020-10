Con el Tequio por la Salud Gobierno de Tuxtepec sanitiza la colonia María Luisa

-La regidora Teresita Ahuja Pérez exhorta a la población, a unirse a las actividades que realiza el Ayuntamiento en la lucha contra el Covid-19

Tuxtepec, Oax.- Con la representación del Presidente Noé Ramírez Chávez, la regidora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tuxtepec, Teresita de Jesús Ahuja Pérez, encabezó este domingo el Tequio por la Salud en la colonia María Luisa.

En el inicio de esta actividad al dirigirse a los vecinos de este asentamiento humano, la concejal manifestó su confianza en que el Tequio por la Salud sea para el bien de los habitantes de esta colonia María Luisa.

Invitó a la población para que en conjunto sociedad y gobierno continúen estas actividades ya que solo así se podrá ganar esta lucha que mantiene no solo Tuxtepec sino todo el mundo en contra del Covid-19.

La regidora de Medio Ambiente, dijo que cuando se trata de acciones por la salud vale la pena trabajar hasta los domingos, “hemos ido combatiendo con acciones contundentes desde el Gobierno Municipal la proliferación del contagio del Covid-19, sin embargo, no debemos bajar la guardia, el uso constante del cubrebocas ya como un hábito nos va a librar de esta enfermedad que es muy invasiva y que deja secuelas muy fuertes en quienes lo padecen y logran ganarle la batalla”.

Teresita Ahuja Pérez, reiteró el exhorto a toda la población tuxtepecana a seguir con la práctica de las medidas de prevención emitidas por la Secretaría de Salud y los Gobiernos Estatal y Municipal, a continuar con el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia, del gel antibacterial, a cuidar niños, adultos y a enfermos para no ser víctimas de esta enfermedad que en muchos de los casos resulta mortal.

Así también a la población solicitó participar de manera activa en todas las actividades que realiza el Gobierno Municipal para la

dispersión y disminución de casos y decesos por el nuevo coronavirus.

Por su parte el Presidente de la colonia María Luisa, Tiburcio Prats Castellanos, agradeció al alcalde Noé Ramírez Chávez este Tequio por la Salud, una jornada de sanitización muy importante para evitar continúen los contagios del virus SARS-CoV-2, que aunque dijo que en esta zona ya han disminuido los casos positivos era necesaria para evitar que más personas se infecten de Covid-19, porque señaló: “esta pandemia aún no ha terminado”.

