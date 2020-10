Abierto el diálogo entre Gobierno Federal, Gobierno de Oaxaca y magisterio para el avance de solicitudes: IEEPO

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal participó en reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México. 4 de octubre de 2020.- Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal participó en la mesa de atención y seguimiento de temas del magisterio encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en Palacio Nacional.

Por parte de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), asistieron el secretario general de la gremial, Eloy López Hernández; el secretario de Organización, Genaro Martínez Morales y el secretario de Finanzas, José Carlos López Alonso.

Uno de los puntos abordados en la reunión de alto nivel, en la que estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, fue el avance en la atención de las incidencias administrativas del magisterio, tema en el que ya se aplicaron 100 millones de pesos en Oaxaca para cubrir los pagos únicos a docentes, luego de que en casi cinco años no habían procedido por la reforma educativa anterior.

Por otra parte, ya se cumplió con la asignación de 543 claves presupuestales a docentes que desde el 2015 no se les había regularizado y estaban en el mismo rubro de incidencias administrativas. Actualmente, en la ruta del dialogo se continúa avanzando con la atención a la segunda etapa de pagos de incidencias administrativas, así también con la recategorización de las Claves E2403 y E2405, entre otros asuntos que incluso habían quedado rezagados durante más de 10 años.

Como lo ha hecho en estos tres años al frente del sector educativo de Oaxaca, el director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, mencionó que todos los días se trabaja en coordinación con la SEP y el magisterio para lograr resultados concretos y avances significativos en la solución de temas educativos actuales y rezagados, dando respuesta con oportunidad.

En la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se ha cumplido con ciclos escolares completos, se ha fortalecido el diálogo constante y la atención a todos los que integran el sector educativo: niñas, niños, adolescentes, padres de familia, trabajadores de la educación y autoridades municipales.

