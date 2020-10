Venezuela, primer país que recibe la vacuna ‘Sputnik V’

Venezuela recibió el viernes un primer cargamento de la vacuna rusa ‘Sputnik V’ y será el primer país de la región que participa en la tercera fase de sus ensayos.

En el proceso de pruebas de la vacuna se espera que participen unas 2 mil personas, indicó el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Agregó que los ensayos se iniciarán este mes en la capital venezolana, aunque no precisó quiénes participarán en las pruebas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó que su país será “el primer país del hemisferio occidental que iniciará la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna contra el covid-19”.

En nombre del pueblo venezolano agradezco al hermano presidente Vladimir Putin y al pueblo ruso por su muestra de solidaridad”, escribió Maduro en Twitter.

Rusia, un estrecho aliado del gobierno de Maduro, lanzó la vacuna hace dos meses.

Desde una de las rampas del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a donde arribó una aeronave rusa con el cargamento, Alvarado dijo en una transmisión de la televisora estatal que Venezuela espera concretar próximamente el “fortalecimiento” de su planta de vacunas en Caracas para iniciar el envasado del medicamento y luego la producción de ‘Sputnik V’.

El coronavirus ha dejado hasta el momento 75 mil 394 contagiados y 635 fallecidos en Venezuela, que hace frente a la pandemia en medio de una compleja crisis y un grave deterioro de su sistema de salud.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez consideró el arribo del primer cargamento de’ Sputnik V’ como un “momento histórico” y expresó que la iniciativa se logró gracias a la cooperación estrecha en diferentes áreas que mantienen Caracas y Moscú desde hace varias décadas

Asimismo, el ministro consejero de la embajada de Rusia en Caracas, Alexey Seredin, dijo que el gobierno de Vladimir Putin hará “todo lo posible para estrechar aún más nuestros lazos”.

El médico Julio Castro, quien integra una comisión de salud que designó la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, dijo en su cuenta de Twitter que el ensayo de ‘Sputnik V’ en Venezuela “no es la solución para modificar el curso de la epidemia”, ya que sólo es un estudio.

