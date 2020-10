Tormenta Tropical Gamma entra a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) advierten de la presencia de la Tormenta Tropical Gamma, derivada de la depresión tropical “Veinticinco” en el Caribe mexicano, la mañana de este sábado causará lluvias fuertes en Quintana Roo y Yucatán.

Luego de cruzar la Península de Yucatán, Gamma podría ingresar al Golfo de México. Lluvias muy fuertes a torrenciales dejará a su paso en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. En una actualización por la mañana de este sábado la CONAGUA informó lo siguiente:

“Nubes densas asociadas a la Tormenta Tropical “Gamma” producirán lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas y vientos fuertes en Quintana Roo y Yucatán, con posibles #Trombas en sus costas.”Comisión Nacional del Agua.

Hasta la noche de ayer se informó que durante este fin de semana Gamma se dirigiría hacia la Península de Yucatán donde tocará tierra en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, como tormenta tropical.

Medidas ante tormenta tropical

Se recomienda extremar las medidas de precaución y recomienda a la población identificar un refugio temporal.

Realizar reparaciones necesarias a techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores y limpiar las azoteas, desagües y coladeras.

Asegurar objetos que pudieran salir proyectados durante un huracán como antenas de televisión, rótulos u objetos colgantes.

Guardar en una “Mochila de Emergencia” los documentos más importantes, ya sea en físico o escaneándolos en una memoria USB o bien, enviándonos a una cuenta de correo electrónico.

Otras entidades deben prepararse ante Gamma

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mantiene la alerta a la población de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, para tomar previsiones por los efectos de las intensas lluvias que se presentan en el territorio nacional.

Este fenómeno meteorológico provoca en Tabasco, el ingreso de agua en la Presa Peñitas como “alto”, por lo que es necesario liberar líquido a razón de mil 550 metros cúbicos por segundo, por lo que transita una cantidad mayor de agua en la parte baja de la cuenca.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, resaltó que por este motivo, es necesario que la población se mantenga en resguardo, evitar cruzar zonas inundadas, —ríos, caminos o carreteras— ya que ésta es la principal causa de muerte ante lluvias e inundaciones.

Cuadrillas de protección civil y brigadas ya fueron desplazadas en Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

