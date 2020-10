Senado dará paso final para consulta contra expresidentes la próxima semana

Será la próxima semana cuando el Senado de la República dará trámite al último paso para establecer la consulta popular para enjuiciar a expresidentes por actos de corrupción, confirmó el líder de Morena, Ricardo Monreal.

Tras calificar como un hecho histórico el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el morenista consideró que es una decisión histórica, pues es la primera consulta popular que se declara constitucional desde que se modificó la Ley para aceptar este mecanismo de participación directa.

“En lo personal, me parece que refuerza los mecanismos de democracia en nuestro país independiente mente del resultado”, enarboló Monreal Ávila.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta presentó una iniciativa para aminorar y flexibilizar la consulta popular, proponiendo que, en lugar de realizarse cada tres años, se puedan hacer anualmente.

Además, plantea que sólo sea necesario el uno por ciento de la lista nacional electoral en lugar del dos por ciento establecido.

Para que la decisión se considere vinculante plantea que se necesario el 30 por ciento de la votación en lugar del 40 que establece la legislación actual.

Monreal Ávila informó que la Mesa Directiva de la Cámara Alta, presidida por el senador Eduardo Ramírez, recibió ayer la resolución de la SCJN sobre la solicitud de consulta popular y la pregunta, la cual fue reelaborada.

El senador de Morena explicó que lo que corresponde es turnar la propuesta a las Comisiones de Gobernación y de Justicia para su dictaminación, lo cual podría ocurrir la próxima semana, reveló.

La pregunta contenida en la resolución no podrá ser modificada por ninguna instancia del Congreso de la Unión.

Posteriormente, el dictamen deberá ser aprobado por la mayoría simple de ambas cámaras del Congreso. En caso de no lograr los votos, se declarar el asunto total y definitivamente concluido, abundó.

Una vez aprobada la petición por ambas cámaras, el Congreso expedirá la convocatoria de la consulta popular mediante un decreto, notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

